- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Update
Altera o elemento no array de posição específica.
|
bool Update(
Parâmetros
pos
[in] Posição do elemento no array para alterar
element
[in] Elemento de novo valor
Valor do Retorno
verdadeiro se com sucesso; falso - não pode alterar o elemento.
Exemplo
|
//--- example for CArrayString::Update(int, string)