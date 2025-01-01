DocumentationSections
Changes the element at the specified array position.

bool  Update(
   int     pos,         // position
   string  element      // value
   )

Parameters

pos

[in] Position of the element in the array to change

element

[in] New value of the element

Return Value

true - successful, false - cannot change the element.

Example:

//--- example for CArrayString::Update(int, string)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- update element
   if(!array.Update(0,"ABC"))
     {
      printf("Update error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }