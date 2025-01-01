文档部分
MQL5参考标准程序库数据采集CArrayStringUpdate 

Update

在指定数组位置修改元素。

bool  Update(
   int     pos,         // 位置
   string  element      // 值
   )

参数

pos

[输入]  数组中要修改的元素的位置。

element

[输入]  新元素值。

返回值

true 如果成功, false - 如果您未能修改元素。

例如:

//--- 例程 CArrayString::Update(int, string)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("对象创建错误");
      return;
     }
   //--- 添加数组元素
   //--- . . .
   //--- 更新元素
   if(!array.Update(0,"ABC"))
     {
      printf("更新错误");
      delete array;
      return;
     }
   //--- 删除数组
   delete array;
  }