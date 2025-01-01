- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
AddArray
Adds elements of one array to the end of another.
|
bool AddArray(
Parameters
src[]
[in] Reference to an array of source elements to add.
Return Value
true - successful, false - cannot add items.
Example:
|
//--- example for CArrayDouble::AddArray(const double &[])