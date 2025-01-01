DocumentaçãoSeções
CListView OnEvent 

OnEvent

Manipulador de eventos do gráfico.

virtual bool  OnEvent(
   const int      id,         // ID
   const long&    lparam,     // event parameter of long type
   const double&  dparam,     // event parameter of double type
   const string&  sparam      // event parameter of string type
   )

Parâmetros

id

[in]  ID do evento.

lparam

[in]  Parâmetro do evento tipo long, passado por referência.

dparam

[in]  Parâmetro do evento tipo double, passado por referência

sparam

[in]  Parâmetro do evento tipo string, passado por referência

Valor de retorno

verdadeiro - se o evento foi processado, caso contrário será falso.