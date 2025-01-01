- Mathematical operations
- Mathematical functions
Operaciones matemáticas
Las operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación y división) se pueden realizar en matrices y vectores miembro a miembro.
Ambas matrices o ambos vectores deberán ser del mismo tipo y tener las mismas dimensiones. Cada miembro de la matriz operará sobre el miembro correspondiente de la segunda matriz.
También podemos usar un escalar del tipo correspondiente (double, float o complex) como segundo término (multiplicador, sustraendo, divisor). En este caso, cada miembro de la matriz o vector operará en el escalar especificado.
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
Las mismas operaciones están también disponibles para los vectores.