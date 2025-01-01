Operaciones matemáticas

Las operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación y división) se pueden realizar en matrices y vectores miembro a miembro.

Ambas matrices o ambos vectores deberán ser del mismo tipo y tener las mismas dimensiones. Cada miembro de la matriz operará sobre el miembro correspondiente de la segunda matriz.

También podemos usar un escalar del tipo correspondiente (double, float o complex) como segundo término (multiplicador, sustraendo, divisor). En este caso, cada miembro de la matriz o vector operará en el escalar especificado.

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix matrix_b={{1,2,3},{4,5,6}};



matrix matrix_c1=matrix_a+matrix_b;

matrix matrix_c2=matrix_b-matrix_a;

matrix matrix_c3=matrix_a*matrix_b; // producto de Hadamard (Hadamard product), no lo confunda con el producto matricial (matrix product)! para eso existe la función especial MatMul

matrix matrix_c4=matrix_b/matrix_a;



matrix_c1=matrix_a+1;

matrix_c2=matrix_b-double_value;

matrix_c3=matrix_a*M_PI;

matrix_c4=matrix_b/0.1;



//--- son posibles operaciones según el lugar

matrix_a+=matrix_b;

matrix_a/=2;

Las mismas operaciones están también disponibles para los vectores.