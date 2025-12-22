페어 트레이딩에 익숙하지 않은 분들을 위해 문헌 섹션에 나와 있는 자료를 읽어보시기 바랍니다. 제가 직접 말씀드릴 수 있는 것은 다음과 같습니다:

두 개의 유사한 자산의 차트를 겹쳐서 비교하면 차트가 일정 거리 동안 갈라졌다가 다시 수렴하는 것을 알 수 있습니다. 그리고 이 동작은 계속해서 반복됩니다. 이를 이용해 돈을 벌면 어떨까요?

전문가 어드바이저는 EURUSD H1 쌍에 설치됩니다. 기본적으로 GBPUSD가 상관관계 쌍으로 선택됩니다(가변 심볼2 또는 "간접 상품"). 전문가 조언은 제가 설명한 대로 시장을 관찰하지만 합성 분석과 혼동하지 마세요! 합성 분석은 한 자산을 다른 자산에 지속적으로 평균을 내고 끌어오는 것을 기반으로 합니다. 다음은 일반적인 차트 오버레이입니다. 하지만 오버레이하기 전에 전문가 어드바이저가 임의의 시작점을 정의합니다. 거기서부터 두 쌍이 처음으로 교차했다고 가정합니다. 그런 다음 심볼2의 가격 변동 진폭이 전문가 조언이 설정된 심볼의 진폭과 거의 일치하도록 심볼2의 스케일을 조정합니다. 캔들스틱의 범위 ("학습 영역")에 대한 몇 가지 통계를 수집합니다. 이 기간 동안 상품의 최대 슬라이드가 발견되므로 나중에 거래 할 때 최대 값에서 CorrectLimit ( " 신호 경계 수정 ")의 일부분만큼 슬라이드가 있으면 새 포지션이 열립니다. 보다 정확하게는 각 상품에 하나씩 한 쌍의 포지션이 개설됩니다. 자산이 계속 갈라지면 같은 수의 포인트 이후 두 번째 탠덤 거래가 열립니다. 이러한 페어링된 거래의 최대 수는 MaxDeals 변수에 의해 제한됩니다.

CorrectDist ( "CorrectionDist ") 변수는 더 심층적인 분석을 위해 트레이닝 기간의 값을 변경합니다.

전문가 어드바이저는 직접 상관관계와 역 상관관계가 모두 있는 두 통화쌍을 거래합니다. 상관관계 스위치가 이를 담당합니다. 그러나 두 쌍의 슬라이딩을 분석하여 한 쌍으로 거래할 수도 있습니다. 예를 들어 EURUSD와 GBPUSD 두 쌍으로 거래하는 대신 EURGBP로 거래할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Cross 변수("두 쌍 대신 거래할 쌍(교차)")에 따옴표 없이 "EURGBP"를 입력합니다. GBPEUR 쌍으로 거래해야하는 경우 CrossType ( "직접 교차 환율") 변수에 값 false를 전문가 고문에게 지정하는 것을 잊지 마십시오.

마지막 트레이닝에서 얻은 지식이 만료되면 캔들스틱의 최적 ("재훈련 간격")을 통해 재훈련이 이루어집니다.

전문가 조언자는 모든 거래를 청산하기 위해 두 가지 신호를 제공합니다. 최대 슬라이딩에서 자산이 역 수렴할 때와 오픈 포지션의 수익 %에 도달할 때 CloseCorr ("다이버전스 감소 시 청산").

포함된 mqh 파일에는 Expert Advisor의 올바른 작동을 위한 보조 기능이 포함되어 있습니다.

MyMQL_v2.1.mqh - MQL4 프로그래밍 언어에서 MQL5로 Expert Advisor를 조정하기 위한 함수입니다;

PrintLog.mqh - Expert Advisor를 테스트할 때 파일 폴더에 equity.csv 테이블을 만드는 데 필요합니다. 이 테이블에는 계좌의 편일예탁잔고 변동 연대표가 포함되어 있습니다. 이 정보는 테스트 중 손실에 대한 자세한 분석과 다른 트레이딩 시스템의 편일예탁잔고 변동 차트를 결합하는 데 사용할 수 있습니다.

11년 동안의 기본 매개변수로 EURUSD H1 차트에서 시초가를 기준으로 테스트합니다:







문헌:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 http://mts-trader.ru/2011/05/30/parnyiy-treyding/ http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal%60-est%60.html 아카이브에 첨부한 로그 전략ii_parnogo_treydinga.zip 수정 내역:

2012년 9월 8일. - 간접상품의 역사에서 발생할 수 있는 "구멍"에 대한 의견을 고려하여 EA 코드를 수정했습니다.