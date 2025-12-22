Parite ticaretine aşina olmayanlar için lütfen Literatür bölümünde listelenen kaynakları okuyun. Kendi sözlerimle size yalnızca şunları söyleyebilirim:

İki benzer varlığın grafiklerini üst üste bindirerek karşılaştırırsanız, grafiklerin belirli bir mesafe için ayrıştığını ve sonra tekrar birleştiğini fark edeceksiniz. Ve bu davranış tekrar tekrar tekrarlanır. Neden para kazanmak için kullanmıyorsunuz?

Uzman Danışman EURUSD H1 çiftine kurulur. GBPUSD varsayılan olarak ilişkili çift olarak seçilir (Değişken Sembol2 veya "Dolaylı Enstrüman"). Uzman Danışman piyasayı tam olarak tarif ettiğim gibi gözlemler, ancak bunu sentetik analizle karıştırmayın! Sentetik analiz, sürekli ortalamaya ve bir varlığı diğerine çekmeye dayanır. İşte grafiklerin birbiri üzerine olağan bir bindirmesi. Ancak üst üste bindirmeden önce, Uzman Danışmanım rastgele bir başlangıç noktası tanımlar. Oradan, iki çiftin ilk kez kesiştiği varsayılır. Ardından Symbol2 'yi, fiyat dalgalanmalarının genliği kabaca Uzman Danışmanın ayarlandığı sembolün genliği ile çakışacak şekilde ölçeklendiririz. Mum çubuklarının aralığı ("Öğrenme Alanı") için bazı istatistikler topluyoruz. Bu süre zarfında, enstrümanların maksimum kaymaları bulunur, böylece daha sonra alım satım yaparken, maksimumdan CorrectLimit 'in ( " Sinyal sınırının düzeltilmesi ") bir kısmı kadar bir kayma varsa, yeni bir pozisyonun açılmasına yol açacaktır. Daha doğrusu, her enstrümanda bir tane olmak üzere bir çift pozisyon. Varlıklar farklılaşmaya devam ederse, ikinci işlem çifti aynı sayıda noktadan sonra açılır. Bu tür eşleştirilmiş işlemlerin maksimum sayısı MaxDeals değişkeni ile sınırlıdır.

CorrectDist ("CorrectionDist ") değişkeni, daha derin analiz için eğitim döneminin değerini değiştirir.

Uzman Danışman, hem doğrudan korelasyon hem de ters korelasyon ile iki döviz çifti üzerinde işlem yapar. Korelasyon anahtarı bundan sorumludur. Bununla birlikte, iki çiftin kaymasını analiz ederek bir çift üzerinde de işlem yapabilirsiniz. Örneğin, iki çift EURUSD ve GBPUSD üzerinde işlem yapmak yerine, EURGBP üzerinde işlem yapabilirsiniz. Bunu yapmak için, Çapraz değişkenine tırnak işaretleri olmadan "EURGBP" girin ("İki yerine hangi çiftte işlem yapılmalı (çapraz)"). GBPEUR çifti üzerinde işlem yapılması gerekiyorsa, Uzman Danışmana CrossType ("Doğrudan çapraz oran") değişkeninde false değerini belirtmeyi unutmayın.

Son eğitim sırasında kazanılan bilgi sona erdiğinde, yeniden eğitim mum çubuklarının Optimum ("Yeniden Eğitim Aralığı") aracılığıyla gerçekleşir.

Uzman Danışman, tüm işlemleri kapatmak için 2 sinyal sağlar. CloseCorr ("Sapma azaldığında kapat") hissesindeki varlıkların maksimum kaymadan ters yakınsamasında ve açık pozisyonlardaki Kar yüzdesine ulaşıldığında.

Dahil edilen mqh dosyaları, Uzman Danışmanın düzgün çalışması için yardımcı işlevler içerir.

MyMQL_v2.1.mqh - Uzman Danışmanı MQL4 programlama dilinden MQL5'e uyarlamak için işlevler;

PrintLog.mqh - Uzman Danışmanı test ederken Dosyalar klasöründe equity.csv tablosunu oluşturmak için gereklidir. Tablo, hesabın özkaynaklarındaki değişikliklerin kronolojisini içerir. Bu bilgiler, test sırasında düşüşlerin ayrıntılı analizi ve farklı ticaret sistemlerinin öz sermaye değişikliklerinin grafiklerini birleştirmek için kullanılabilir.

Edebiyat:

8 Eylül 2012. - EA kodu, dolaylı aracın geçmişindeki olası "delikler" hakkındaki yorumlar dikkate alınarak düzenlenmiştir.