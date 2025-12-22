Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le trading par paire, veuillez lire les sources énumérées dans la section Littérature. Pour ma part, je ne peux que vous dire ce qui suit :

Si vous comparez les graphiques de deux actifs similaires en les superposant, vous remarquerez que les graphiques divergent sur une certaine distance, puis convergent à nouveau. Et ce comportement se répète à l'infini. Pourquoi ne pas l'utiliser pour gagner de l'argent ?

L'Expert Advisor est installé sur la paire EURUSD H1. La paire GBPUSD est sélectionnée par défaut comme paire corrélative (Variable Symbol2 ou "Indirect Instrument"). L'Expert Advisor observe le marché exactement comme je l'ai décrit, mais ne le confondez pas avec l'analyse synthétique ! L'analyse synthétique est basée sur l'établissement d'une moyenne constante et sur le rapprochement d'un actif à un autre. Voici une superposition habituelle de graphiques l'un sur l'autre. Mais avant la superposition, mon Expert Advisor définit un point de départ arbitraire. À partir de là, on suppose que les deux paires se sont croisées pour la première fois. Ensuite, nous mettons à l'échelle le symbole 2 de manière à ce que l'amplitude de ses fluctuations de prix coïncide à peu près avec l'amplitude du symbole sur lequel l'Expert Advisor est réglé. Nous recueillons des statistiques sur la plage ("zone d'apprentissage") des chandeliers. Au cours de cette période, les glissements maximums des instruments sont trouvés de sorte que plus tard, lors du trading, s'il y a un glissement d'une fraction de CorrectLimit ("Correction de la limite du signal") par rapport au maximum, cela conduira à l'ouverture d'une nouvelle position. Plus précisément, une paire de positions, une sur chaque instrument. Si les actifs continuent de diverger, le deuxième tandem de positions est ouvert après le même nombre de points. Le nombre maximum de ces paires de positions est limité par la variable MaxDeals.

La variable CorrectDist ("CorrectionDist ") modifie la valeur de la période de formation pour une analyse plus approfondie.

L'Expert Advisor négocie sur deux paires de devises avec une corrélation directe et une corrélation inverse. C'est le commutateur Corrélation qui en est responsable. Cependant, vous pouvez également négocier sur une paire en analysant le glissement de deux paires. Par exemple, au lieu de négocier sur les deux paires EURUSD et GBPUSD, vous pouvez négocier sur EURGBP. Pour ce faire, entrez "EURGBP" sans guillemets dans la variable Cross ("Which pair to trade on instead of two (cross)"). S'il est nécessaire de négocier sur la paire GBPEUR, n'oubliez pas de spécifier la valeur false dans la variable CrossType ("Direct cross rate") à l'Expert Advisor.

Lorsque les connaissances acquises au cours du dernier entraînement expirent, le réentraînement a lieu par l'intermédiaire de l'Optimum ("Intervalle de réentraînement") des chandeliers.

Le conseiller expert fournit deux signaux pour clôturer toutes les transactions. A la convergence inverse des actifs sur l'action CloseCorr ("Close when divergence decreases") à partir du maximum de glissement et lorsque le % de profit dans les positions ouvertes est atteint.

Les fichiers mqh inclus contiennent des fonctions auxiliaires pour le bon fonctionnement de l'Expert Advisor.

MyMQL_v2.1.mqh - fonctions pour adapter l'Expert Advisor du langage de programmation MQL4 à MQL5 ;

PrintLog.mqh - nécessaire pour créer le tableau equity.csv dans le dossier Files lors du test de l'Expert Advisor. Le tableau contient la chronologie des changements dans les capitaux propres du compte. Ces informations peuvent être utilisées pour l'analyse détaillée des réductions pendant les tests et pour combiner les graphiques des changements de fonds propres de différents systèmes de trading.

Test avec les paramètres par défaut pour 11 ans par barre de prix d'ouverture sur le graphique EURUSD H1 :







8 septembre 2012. - Code EA édité en tenant compte des commentaires sur les "trous" possibles dans l'histoire de l'instrument indirect.