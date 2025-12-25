Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Düzgünleştirilmiş Basit Trend Dedektörü - MetaTrader 5 için gösterge

Vladislav Eremeev | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
21
Derecelendirme:
(22)
Yayınlandı:
Düzgünleştirme için Witold Wozniak algoritmasının 3 Kutuplu Butterworth Filtresini kullandım.

RSI ve Dem'e benzer şekilde kullanın


Resim:

EURUSDH1

Resimde: mavi - düzeltilmemiş versiyon, kırmızı - düzeltilmiş.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/928

