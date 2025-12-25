Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Düzgünleştirilmiş Basit Trend Dedektörü - MetaTrader 5 için gösterge
Düzgünleştirme için Witold Wozniak algoritmasının 3 Kutuplu Butterworth Filtresini kullandım.
RSI ve Dem'e benzer şekilde kullanın
Resim:
Resimde: mavi - düzeltilmemiş versiyon, kırmızı - düzeltilmiş.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/928
