Indicatori

Rilevatore di tendenze semplici attenuate - indicatore per MetaTrader 5

Vladislav Eremeev | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
18
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
sstd.mq5 (3.33 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Per lo smoothing ho utilizzato il filtro Butterworth a 3 poli dell'algoritmo di Witold Wozniak.

Utilizzatelo in modo simile a RSI e Dem


Immagine:

EURUSDH1

Nell'immagine: blu - versione non smussata, rosso - smussata.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/928

