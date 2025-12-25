Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Rilevatore di tendenze semplici attenuate - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 18
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Per lo smoothing ho utilizzato il filtro Butterworth a 3 poli dell'algoritmo di Witold Wozniak.
Utilizzatelo in modo simile a RSI e Dem
Immagine:
Nell'immagine: blu - versione non smussata, rosso - smussata.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/928
CCI T3
Indicatore CCI smussato dall'algoritmo di TilsonTempo_di_ordini_in_mandata_semplice
L'Expert Advisor lavora con gli ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop in base all'orario specificato nei parametri di input.
RSI HTF
Una variante classica dell'indicatore tecnico RSI, che può essere individuata fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico.Sec-WebSocket-Key Generator
Generatore di chiavi Sec-WebSocket