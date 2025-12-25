Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Détecteur de tendance simple lissé - indicateur pour MetaTrader 5
Pour le lissage, j'ai utilisé le filtre Butterworth à 3 pôles de l'algorithme de Witold Wozniak.
Utilisez-le de la même manière que RSI et Dem
Dans l'image : bleu - version non lissée, rouge - version lissée.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/928
