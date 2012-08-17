CodeBaseРазделы
Индикаторы

Smoothed Simple Trend Detector - индикатор для MetaTrader 5

Vladislav Eremeev
Для сглаживания я использовал алгоритм 3-Pole Butterworth Filter by Witold Wozniak.

Использовать по аналогии с RSI и Dem


Картинка:

EURUSDH1

На картинке: синий - не сглаженный вариант, красный - сглаженный.

