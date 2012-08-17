Смотри, как бесплатно скачать роботов
Smoothed Simple Trend Detector - индикатор для MetaTrader 5
Для сглаживания я использовал алгоритм 3-Pole Butterworth Filter by Witold Wozniak.
Использовать по аналогии с RSI и Dem
Картинка:
На картинке: синий - не сглаженный вариант, красный - сглаженный.
