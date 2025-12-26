Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Semplice rilevatore di tendenze - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 16
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Analogo più sensibile di RSI e Dem.
Da utilizzare in modo analogo.
Immagine:
Una variante del 4:
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/927
Indicatore della larghezza delle bande di Bollinger. Uno dei metodi di applicazione è descritto nella rivista FOREX Magazine №123 del giugno 2006 a pagina 47.Strumento Tandem
Consente di visualizzare il grafico di uno strumento sul grafico della finestra principale di un altro strumento.
L'indicatore è scritto su richiesta sul forum.Open Trade
Questa funzione esegue la logica principale dell'apertura di un'operazione. Calcola il prezzo di apertura, i livelli di take profit e di stop loss in base alle informazioni sul simbolo e ai parametri forniti dall'utente. Prepara una richiesta di operazione (MqlTradeRequest) con le informazioni necessarie, come il simbolo, il volume, il tipo di ordine, la deviazione, il commento, il numero magico, ecc. Chiama la funzione OrderSend per inviare la richiesta di operazione e ottenere il risultato. Funzione SetTypeFillingBySymbol: determina il tipo di riempimento dell'ordine (Fill o Kill, Immediate o Cancel, o Return) in base alla politica di riempimento del simbolo. Funzione GetMinTradeLevel: calcola il livello operativo minimo in base al livello di congelamento e al livello di stop del simbolo. Regola il livello minimo per assicurarsi che sia entro certi limiti e restituisce il risultato.