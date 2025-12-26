거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
간단한 트렌드 탐지기 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 23
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
RSI와 Dem의 더 민감한 아날로그입니다.
비슷한 방식으로 사용됩니다.
그림:
4의 변형입니다:
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/927
i-BB-Width
볼린저 밴드 폭 표시기. 적용 방법 중 하나는 2006년 6월호 FOREX 매거진 №123 47페이지에 설명되어 있습니다.탠덤인스트루먼트
한 상품의 차트를 다른 상품의 메인 창 차트에서 볼 수 있습니다.
MA 가격 표시
이 지표는 포럼에서 요청에 의해 작성됩니다.Open Trade
이 함수는 거래를 개시하는 주요 로직을 수행합니다. 사용자가 제공한 심볼 정보와 파라미터를 기반으로 개시 가격, 이익실현가, 손절가를 계산합니다. 심볼, 거래량, 주문 유형, 편차, 코멘트, 매직넘버 등 필요한 정보가 포함된 거래 요청(MqlTradeRequest) 준비 주문 요청을 전송하고 결과를 받기 위해 OrderSend 함수를 호출합니다. SetTypeFillingBySymbol 함수: 심볼의 체결 정책에 따라 주문 체결 유형(체결 또는 종료, 즉시 또는 취소, 반환)을 결정합니다. GetMinTradeLevel 함수: 동결 수준과 심볼 정지 수준을 기준으로 최소 작동 수준을 계산합니다. 최소 수준이 특정 한도 내에 있는지 조정하고 그 결과를 반환합니다.