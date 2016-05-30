Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
NRTR ATR STOP - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1630
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador NRTR_ATR_STOP.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9217
MultiHedg_1
El asesor multidivisa en el tiempo, dado por el usuario, abre una posición en el mercado, eleción entre compra o venta. Es posible establecer el cierre de posiciones en el tiempo, elegir las monedas, elegir el porcentaje de las ganancias y pérdidas para cerrar todasFXTticksCollector
Colector de Ticks en el archivo FXT
Graphically display current trend for all time frames in one simple panel
This is a graphical indicator based on slope-direction-trend indicator that has been published under several other forms.Higher Timeframe
Indicator that shows higher timeframe candle on current timeframe.