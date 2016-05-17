CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Hi-Lo - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1111
Ranking:
(9)
Publicado:
Hi-Lo.mq4 (2.39 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Hi-Lo.

Hi-Lo


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8409

TakeProfitMove TakeProfitMove

El script mueve TakeProfit a Distance del mercado

Fisherorg_v1 Fisherorg_v1

Indicador Fisher_org_v1.

Mouteki-Demark trend new Mouteki-Demark trend new

Otro indicador Demark.

ZZ_All Quotings 0-0090 ZZ_All Quotings 0-0090

Es un script para cargar el historial de todos los pares de divisas conocidos, metales, índices, CFD y para controlar los “agujeros” en el historial.