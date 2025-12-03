코드베이스섹션
지표

MA-Env - MetaTrader 5용 지표

Leonid Basis | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
10
평가:
(31)
게시됨:
maenv_02b.mq5 (10.46 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

낙관적인 트레이더는 가격이 파란색 선을 넘으면 시장에 진입할 수 있습니다.

보다 안정적인 진입은 가격이 노란색 선을 넘을 때입니다.

가격이 다시 상승하여 빨간색 선을 넘으면 가격 변동 과정에서 포지션을 오픈할 수 있습니다.

가격이 아쿠아 라인 사이에서 움직인다면 시장에서 빠져나가세요.

MA-Env 표시기

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/819

