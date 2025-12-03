낙관적인 트레이더는 가격이 파란색 선을 넘으면 시장에 진입할 수 있습니다.

보다 안정적인 진입은 가격이 노란색 선을 넘을 때입니다.

가격이 다시 상승하여 빨간색 선을 넘으면 가격 변동 과정에서 포지션을 오픈할 수 있습니다.

가격이 아쿠아 라인 사이에서 움직인다면 시장에서 빠져나가세요.