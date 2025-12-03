거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
낙관적인 트레이더는 가격이 파란색 선을 넘으면 시장에 진입할 수 있습니다.
보다 안정적인 진입은 가격이 노란색 선을 넘을 때입니다.
가격이 다시 상승하여 빨간색 선을 넘으면 가격 변동 과정에서 포지션을 오픈할 수 있습니다.
가격이 아쿠아 라인 사이에서 움직인다면 시장에서 빠져나가세요.
Local Timezones and Local Session Hours
클래스를 클릭하면 지정된 위치의 현지 시간과 시간대 정보 및 현지 트레이딩 세션 시간에 액세스할 수 있습니다.CVD (Cumulative Volume Delta)
MT5 - M1 기반 경량 CVD(누적 거래량 델타)는 매수/매도 압력을 캔들로 표시하며 리셋 옵션이 있습니다.
통계 함수 statistics.mqh
평균, 분산, 스쾌도, 초과, 공분산, 상관관계 등을 계산하는 통계 함수가 포함된 라이브러리입니다.볼린저 채널 가격
이 표시기는 이동 평균을 기준으로 볼린저 밴드와 가격 막대의 투영을 별도의 창에 그립니다.