Módulo de señales de comercio basado en el indicador ColorJFatl - librería para MetaTrader 5
La señal se forma cuando una barra está cerrando. En el momento, que el indicador ColorJFatl cambia su color, indica el momento de entrada en el mercado.
Coloca el fichero compilado ColorJFatl.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
La creación de un robot de comercio basado en este módulo de señales de comercio en si no tiene nada de especial. Se ha descrito en detalle en el artículo "Asistente MQL5 para principiantes". La idea general de la creación de un módulo de señales de comercio se ha descrito en el artículo " Sistemas de Trading simples utilizando Indicadores de semáforo".
Los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto se han utilizado durante las pruebas que se muestran a continuación. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig.1. Ejemplos de transacciones en la gráfica
Resultados de la prueba para AUDUSD H4 en 2011:
Fig.2. Gráfica de los resultados de la prueba
Nota:
El Asesor Experto generado utilizando el asistente MQL5 elige los momentos de apertura y cierre de las posiciones basadas en los resultados del "voto" de las señales de comercio agregadas durante la creación del Asesor Experto. El modulo principal de señales de comercio (que contiene todos los añadidos) también forma parte de la "votación" pero sus métodos LongCondition() y ShortCondition() siempre devuelven 0.
Desde el suavizado por la cantidad de módulos presentes (uno básico + un módulo adicional) que se llevan a cabo durante los cálculos de los "votos", los valores umbrales se indicarán considerando este hecho. Por esta razón, los valores Signal_ThresholdOpen y Signal_ThresholdClose se deben establecer en 40=(0+80)/2 y 20=(0+40)/2, respectivamente, después de la creación del código del Asesor Experto utilizando el asistente MQL5.
