CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

TimerClosingPeriod - Indikator für den MetaTrader 5

Dmitry Voronkov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1435
Rating:
(38)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Indicators\TimerClosingPeriod\
ctimer.mqh (6.95 KB) ansehen
timerclosingperiod.mq5 (5.34 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator kann für Händler hilfreich sein die bei Eröffnung von neuen Kerzen agieren, er gibt die Zeit bis zum Schluss der Periode der aktuellen Zeiteinheit aus.

Ist die Zeiteinheit kleiner als H1, wird außerdem die Zeit bis zum Schluss des aktuellen Stundenbalkens angezeigt.

Abbildung:

TimerClosingPeriod

Für die Entwicklung dieses Indikators habe ich eine Klasse CTimer angelegt, sie ist in der Datei CTimer.mqh zu finden. Sie ist sehr rudimentär, Sie können sie bei Bedarf in Ihren eigenen Indikatoren und Expert Advisors verwenden.

Der Button schaltet den Timer ein und aus. Der Quellcode des Indikators ist in zwei Dateien angesiedelt. Kopieren sie beide vor der Benutzung in das gleiche Verzeichnis

Originale Version: TimerClosingPeriod

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/80

ErrorDescription ErrorDescription

Die Library enthält Funktionen die Beschreibungen der Codes von Laufzeitfehlern und die der Handelsserver zurückgibt.

LoongClock LoongClock

Ein sehr einfaches Beispiel einer Uhr

sChartsSynchroScroll sChartsSynchroScroll

Das Script ermöglicht das synchrone Scrollen aller Charts, die im Client Terminal geöffnet sind.

WININET_TEST WININET_TEST

Hier ein einfaches Beispiel das demonstriert wie eine Seite(Datei) aus dem Internet mittels der Library wininet.dll heruntergeladen werden kann.