Der Indikator kann für Händler hilfreich sein die bei Eröffnung von neuen Kerzen agieren, er gibt die Zeit bis zum Schluss der Periode der aktuellen Zeiteinheit aus.

Ist die Zeiteinheit kleiner als H1, wird außerdem die Zeit bis zum Schluss des aktuellen Stundenbalkens angezeigt.

Abbildung:



Für die Entwicklung dieses Indikators habe ich eine Klasse CTimer angelegt, sie ist in der Datei CTimer.mqh zu finden. Sie ist sehr rudimentär, Sie können sie bei Bedarf in Ihren eigenen Indikatoren und Expert Advisors verwenden.

Der Button schaltet den Timer ein und aus. Der Quellcode des Indikators ist in zwei Dateien angesiedelt. Kopieren sie beide vor der Benutzung in das gleiche Verzeichnis

Originale Version: TimerClosingPeriod