새 캔들을 여는 작업을 하는 분들에게는 TimerClosingPeriod 표시기가 필요할 수 있으며, 현재 캔들이 닫힐 때까지의 시간을 표시하고, 기간이 H1보다 작은 경우 시간 마감까지의 시간을 추가로 표시합니다. 시계가 있는 버튼은 타이머를 켜고 끕니다. 표시기 텍스트는 두 개의 파일에 있으며, 사용하기 전에 두 파일을 같은 디렉토리에 배치합니다.

이 표시기를 작성할 때 CTimer 클래스를 만들 때 CTimer.mqh 파일에 있으며 필요한 경우 표시기 및 전문가 고문에서 사용할 수 있으며 사용하기가 매우 쉽습니다.