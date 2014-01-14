CodeBaseSeções
TimerClosingPeriod - indicador para MetaTrader 5

Um indicador pode ser útil para os traders que estão trabalhando na abertura de novo candle, ele mostra a hora de encerramento do timeframe em vigor.

Se o prazo for inferior ao H1, também mostra o tempo para fechar o candle horário em andamento.

TimerClosingPeriod

Enquanto escrevia este indicador, eu criei um CTimer classe, ele está localizado no arquivo CTimer.mqh. É muito simples, você pode usá-lo se necessário em seus próprios indicadores e Expert Advisors.

O botão "ativa" e "desativa" o temporizador. A fonte do indicador situa-se em dois arquivos, antes de seu uso copie ambos para a mesma pasta.

Versão Original: TimerClosingPeriod

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/80

