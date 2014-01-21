一款对工作于新蜡烛线的交易者十分有助的指标，它打印当前时间帧的收盘剩余时间。

如果时间帧低于 H1, 它打印距当前柱线小时的剩余收盘时间。

当写这个指标时，我创建了一个类 CTimer, 它位于文件 CTimer.mqh 中。它十分简单, 您可以在必要时将它用在您自己的指标和 EA 里。

此按钮 "允许" 和 "禁止" 定时器。指标的源码位于两个文件, 使用它们之前, 复制它们至相同文件夹。

原始版本: TimerClosingPeriod