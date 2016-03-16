コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TimerClosingPeriod - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Indicators\TimerClosingPeriod\
ctimer.mqh (7.31 KB) ビュー
timerclosingperiod.mq5 (6.18 KB) ビュー
内容

インディケータは新しいローソク足のオープンに取り組んでいるトレーダーに有用で、それが現在の時間枠を閉じる時間を出力します。

時間枠がH1未満の場合、現在の時間足を閉じる時刻も表示します。

TimerClosingPeriod

このインディケータを書くのにあたってCTimerクラスが作成され、CTimer.mqhファイルに配置されました。独自のインディケータやエキスパートアドバイザーでごく簡単にご使用できます。

ボタンはタイマーを有効/無効にします。インディケータのソースは2つのファイルに配置されているので、使用前に同じフォルダに両方コピーします。

オリジナルバージョン：TimerClosingPeriod

