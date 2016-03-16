無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
内容
インディケータは新しいローソク足のオープンに取り組んでいるトレーダーに有用で、それが現在の時間枠を閉じる時間を出力します。
時間枠がH1未満の場合、現在の時間足を閉じる時刻も表示します。
このインディケータを書くのにあたってCTimerクラスが作成され、CTimer.mqhファイルに配置されました。独自のインディケータやエキスパートアドバイザーでごく簡単にご使用できます。
ボタンはタイマーを有効/無効にします。インディケータのソースは2つのファイルに配置されているので、使用前に同じフォルダに両方コピーします。
オリジナルバージョン：TimerClosingPeriod
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/80
