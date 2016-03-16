内容



インディケータは新しいローソク足のオープンに取り組んでいるトレーダーに有用で、それが現在の時間枠を閉じる時間を出力します。

時間枠がH1未満の場合、現在の時間足を閉じる時刻も表示します。

このインディケータを書くのにあたってCTimerクラスが作成され、CTimer.mqhファイルに配置されました。独自のインディケータやエキスパートアドバイザーでごく簡単にご使用できます。

ボタン はタイマーを有効/無効にします。インディケータのソースは2つのファイルに配置されているので、使用前に同じフォルダに両方コピーします。

オリジナルバージョン：TimerClosingPeriod