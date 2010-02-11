CodeBaseРазделы
TimerClosingPeriod - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор TimerClosingPeriod может понадобиться тем, кто работает на открытии новой свечи, он выводит на экран время до закрытия текущего периода, если период меньше H1 дополнительно выводится время до закрытия часа. Кнопка с часиками включает и выключает таймер. Текст индикатора находится в двух файлах, перед использованием поместите оба файла в один каталог.

При написании данного индикатора я создал класс CTimer он находится в файле CTimer.mqh, если понадобится можете использовать его в своих индикаторах и экспертах, он очень прост в использовании.

