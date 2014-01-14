CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FractalsPeriod - indicador para MetaTrader 5

[Eliminado] | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2232
Ranking:
(38)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
calcfrac.mqh (1.6 KB) ver
fractalsperiod.mq5 (4.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Un indicador que le permite especificar el número de barras de separación que puede haber antes y después del actual Alto / Bajo o High / Low (fractal).

Se utiliza la Clase CalcFrac de la biblioteca CalcFrac.mqh.

Parámetros de entrada:

Parámetro de entrada Valor
Descripción
 CompleteBarsOnly
 true
 Cambia sólo con barras terminadas
FractalsPeriodBefore
 2
 Número de barras antes del actual High / Low
FractalsPeriodAfter
 5
 Número de barras después del actual High / Low
Maxbar
 100
 Número de barras para los cálculos

FractalsPeriod

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/61

LoongClock LoongClock

Un ejemplo muy simple de reloj

TimerClosingPeriod TimerClosingPeriod

El indicador muestra el momento del cierre del marco de tiempo actual, si es menor que H1, también imprime el momento de cierre de la barra de la hora actual.

Clase CalcFrac - Número de barras antes y después del actual High / Low (fractal calculado) Clase CalcFrac - Número de barras antes y después del actual High / Low (fractal calculado)

Calcula los fractales y te deja especificar el número de barras de separación antes y después del actual High / Low (fractal).

Plombiers - oscilador en el canal. Plombiers - oscilador en el canal.

A veces esto es útil - observar el comportamiento del oscilador en el canal. Simplifica considerablemente la evaluación de la situación.