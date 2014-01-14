Pon "Me gusta" y sigue las noticias
FractalsPeriod - indicador para MetaTrader 5
- 2232
Un indicador que le permite especificar el número de barras de separación que puede haber antes y después del actual Alto / Bajo o High / Low (fractal).
Se utiliza la Clase CalcFrac de la biblioteca CalcFrac.mqh.
Parámetros de entrada:
|Parámetro de entrada
| Valor
|Descripción
| CompleteBarsOnly
|true
| Cambia sólo con barras terminadas
| FractalsPeriodBefore
|2
| Número de barras antes del actual High / Low
| FractalsPeriodAfter
|5
| Número de barras después del actual High / Low
| Maxbar
|100
| Número de barras para los cálculos
Un ejemplo muy simple de relojTimerClosingPeriod
El indicador muestra el momento del cierre del marco de tiempo actual, si es menor que H1, también imprime el momento de cierre de la barra de la hora actual.
Calcula los fractales y te deja especificar el número de barras de separación antes y después del actual High / Low (fractal).Plombiers - oscilador en el canal.
A veces esto es útil - observar el comportamiento del oscilador en el canal. Simplifica considerablemente la evaluación de la situación.