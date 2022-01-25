거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
NRMA는 Konstantin Kopyrkin의 유명한 지표이며 NRTR 지표를 여러 번 실현했습니다. 이 변형에서 우리는 이동 평균(선)과 후행 정지 NRTR(점)을 사용합니다.
다른 오메가 지표(NRTR_Oscillator, NRatio, NRTR_DT)에 대한 액세스는iCustom(NULL,0,"NRMA", parameters,index_number, shift)을 호출하여 얻을 수 있습니다.
Zigzag2 R
Zigzag2_R_은 하나의 막대에 두 개의 극한값을 그리는 옵션이 추가된 지그재그 지표의 변형입니다.차이킨 오실레이터
차이킨 오실레이터 (CHO) Eric의 저서에 기반 L. Nyman Malaya entsiklopedia treidera (트레이더의 작은 백과사전)
가속 오실레이터(AC)
가속/감속(Acceleration/Deceleration Indicator (AC)) 지표는 현재의 시장을 주도하는 힘의 가속과 감속을 측정합니다.MA crossover indicator
This is an Indicator based on MA crossover.