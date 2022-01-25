Zigzag2_R_은 하나의 막대에 두 개의 극한값을 그리는 옵션이 추가된 지그재그 지표의 변형입니다.

차이킨 오실레이터 (CHO) Eric의 저서에 기반 L. Nyman Malaya entsiklopedia treidera (트레이더의 작은 백과사전)