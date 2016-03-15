Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Zigzag2 R - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1513
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
En el estilo estándar Zigzag.mq4 DRAW_SECTION se utilizaba para el dibujo. Este estilo permitió trazar sólo líneas entre los puntos colocados en diferentes barras. El estilo de dibujo DRAW_ZIGZAG permite evitar esta limitación. Para ello se utilizan dos buffers en vez de uno. El indicador de Zigzag2_R_.mql4 ilustra este estilo. Añadido en el código: el procesamiento de la barra externa cuando el High de la barra actual es más alto que el de la anterior, y el Low de la barra actual es más bajo que el de la anterior. El código también muestra que el color se define por el color de la primera de las dos barras.
Para llamar al indicador desde otros programas en mql4, utilice dos construcciones:
El bloque de la barra exterior de procesamiento se da como ejemplo. Para tal situación puede utilizar su propio algoritmo.
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
Para llamar al indicador desde otros programas en mql4, utilice dos construcciones:
iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 0, index) - peaksiCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 1, index) - bottoms
El bloque de la barra exterior de procesamiento se da como ejemplo. Para tal situación puede utilizar su propio algoritmo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7762
Oscilador de Chaikin
Oscilador de Chaikin (CHO). Basado en el libro de Eric. L. Nyman Malaya entsiklopedia treidera (La pequeña enciclopedia del Tráder)NRTR
Una variación del indicador de reversión bien conocido de Nick Rypock.
NRMA
NRMA es el famoso indicador de Konstantin Kopyrkin.Accelerator Oscillator (AC)
Indicador de aceleración/desaceleración (AC), mide la aceleración y la desaceleración de la fuerza impulsora actual.