#property Indikator_chart_window #property Indikator_buffers 2 #property Indikator_color1 Blue #property Indikator_color2 Red

In dem Standard Zigzag.mq4 wurde der Stil DRAW_SECTION für das Zeichnen verwendet. Dieser Stil erlaubte nur das Malen von Linien zwischen Punkten, die auf verschiedenen Bars lagen. Der Stil DRAW_ZIGZAG erlaubt nun diese Limitierung zu umgehen. Zu diesem Zweck werden und 2 Speicher angelegt anstatt von nur einem. Der Indikator Zigzag2_R_.mql4 illustriert diesen Stil. Dem Code hinzugefügt: Die Verarbeitung der äußeren Bar wenn das Hoch der aktuellen Bar höher als das von der vorherigen ist, und das Tief von der aktuellen Bar tiefer ist, als das von der vorherigen. Der Code zeigt, dass die Farbe von der Farbe von der ersten der zwei Bars definiert wird.

Um den Indikator von anderen Programmen in mql4 aufzurufen, benutzen Sie zwei Konstruktoren



iCustom ( NULL , 0 , " Zigzag2_R_ " , 12 , 5 , 3 , 0 , index ) - peaks iCustom ( NULL , 0 , " Zigzag2_R_ " , 12 , 5 , 3 , 1 , index ) - bottoms



Der Block, wo die äußere Bar berechnet wird ist als Beispiel beigefügt Für so eine Situation verwenden Sie besser ihren eigenen Algorithmus

