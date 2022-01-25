#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red

표준 Zigzag.mq4 에서 DRAW_SECTION 스타일은 그림을 그리는 데 사용되었습니다. 이 스타일을 사용하면 서로 다른 막대에 있는 점 사이에 선만 그릴 수 있습니다. 그리기 스타일인 DRAW_ZIGZAG를 사용하면 이러한 제한을 피할 수 있습니다. 이를 위해 하나가 아닌 두 개의 버퍼가 사용됩니다. 지표 Zigzag2_R_.mql4는 이러한 스타일을 보여줍니다. 코드에 추가: 현재 막대의 High가 이전 막대보다 높고 현재 막대의 Low가 이전 막대보다 낮을 때 외부의 막대 처리. 코드는 또한 색상이 두 막대 중 첫 번째 막대의 색상으로 정의됨을 보여줍니다.

지표를 mql4의 다른 프로그램에서 호출하려면 두 가지 구성을 사용하십시오.



iCustom ( NULL , 0 , " Zigzag2_R_ " , 12 , 5 , 3 , 0 , index ) - peaks iCustom ( NULL , 0 , " Zigzag2_R_ " , 12 , 5 , 3 , 1 , index ) - bottoms



아웃사이드 바 처리 블록의 예가 있습니다. 이러한 상황에서는 자체 알고리즘을 사용할 수 있습니다.

