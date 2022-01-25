코드베이스섹션
차이킨 오실레이터 - MetaTrader 4용 지표

먼저 Chaikin 누적/분포(Volume Accumulation, VA)가 다음과 같이 계산됩니다.

     VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
   
그런 다음 Chaikin Oscillator가 계산됩니다.

     CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n),

설명:
m은 평균의 더 높은 차수입니다.
n은 평균의 낮은 차수입니다.



MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7761

