Indikatoren

Chaikin Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4

CHO.mq4 (2.8 KB) ansehen
Zuerst wird der Chaikin Accumulation/Distribution (Volume Accumulation, VA) berechnet:

     VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
   
Dann wird der Chaikin Oscillator berechnet:

     CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n),

wobei:
     m ist die höhere Ordnung des Durchschnitts;
     n ist die tiefere Ordnung des Durchschnitts.



NRTR NRTR

Eine Variation des bekannten Nick Rypock Trailing Reverse Indikators.

Instantaneous Trendline Filter Instantaneous Trendline Filter

Wie sich schneidende MA-Linien, aber mit höherer Qualität. Kauf und Verkaufssignale erscheinen, wenn sich die Linien kreuzen.

Zigzag2 R Zigzag2 R

Zigzag2_R_ Ist eine Variante des ZigZag Indikators mit der hinzugefügten Option zwei Extreme zu einem Belken hinzu zu zeichnen.

NRMA NRMA

NRMA ist der berühmte Indikator by Konstantin Kopyrkin.