Zuerst wird der Chaikin Accumulation/Distribution (Volume Accumulation, VA) berechnet:VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*VolumeDann wird der Chaikin Oscillator berechnet:CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n),wobei:m ist die höhere Ordnung des Durchschnitts;n ist die tiefere Ordnung des Durchschnitts.