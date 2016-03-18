Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Chaikin Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4
Zuerst wird der Chaikin Accumulation/Distribution (Volume Accumulation, VA) berechnet:
VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
Dann wird der Chaikin Oscillator berechnet:
CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n),
wobei:
m ist die höhere Ordnung des Durchschnitts;
n ist die tiefere Ordnung des Durchschnitts.
