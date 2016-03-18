und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NRTR - Indikator für den MetaTrader 4
Normalerweise benutzen Autoren von diesen Indikatoren nur die aktuellen Trend Unterstützungslinien. Aber ich habe während des debuggings noch Unterstützungslinien hinzugefügt. Daraus resultierte etwas was ich sehr liebe: Die Stufen, die ich erhielt, besaßen eine Dicke. In meinen anderen Versionen habe ich diese dicke als Ziegel bezeichne. Dieses kann sehr nützlich für die Berechnung von Stopp-Größen in Punkten sein.
Es gibt Millionen von Anwendungsbereichen für diesen Indikator, sowie genauso viele Möglichkeiten ihn zu modifizieren. Ich halte die hier hochgeladene Version für eine gute Basis Versio Dieser Indikator wurde schon mal in MT3 verwendet und später dann in MT4 übersetzt und enthielt einige Fehler, die daraus resultierten, dass der Indikator bei der Anwendung auf historischen Daten sich selbst neu gemalt hat. Die hier vorliegende Version hat diesen Fehler nicht.
Der sehr gut strukturierte Aufbau und die Transparenz von diesem Algorithmus, sowie die minimal notwendige Dokumentation erlauben es Ihnen, den Indikator ganz eifach für ihre eigenen Bedürfnisse zu modifizieren.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7760
