Indikatoren

NRTR - Indikator für den MetaTrader 4

Normalerweise benutzen Autoren von diesen Indikatoren nur die aktuellen Trend Unterstützungslinien. Aber ich habe während des debuggings noch Unterstützungslinien hinzugefügt. Daraus resultierte etwas was ich sehr liebe: Die Stufen, die ich erhielt, besaßen eine Dicke. In meinen anderen Versionen habe ich diese dicke als Ziegel bezeichne. Dieses kann sehr nützlich für die Berechnung von Stopp-Größen in Punkten sein.

Es gibt Millionen von Anwendungsbereichen für diesen Indikator, sowie genauso viele Möglichkeiten ihn zu modifizieren. Ich halte die hier hochgeladene Version für eine gute Basis Versio Dieser Indikator wurde schon mal in MT3 verwendet und später dann in MT4 übersetzt und enthielt einige Fehler, die daraus resultierten, dass der Indikator bei der Anwendung auf historischen Daten sich selbst neu gemalt hat. Die hier vorliegende Version hat diesen Fehler nicht.

Der sehr gut strukturierte Aufbau und die Transparenz von diesem Algorithmus, sowie die minimal notwendige Dokumentation erlauben es Ihnen, den Indikator ganz eifach für ihre eigenen Bedürfnisse zu modifizieren.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7760

Instantaneous Trendline Filter Instantaneous Trendline Filter

Wie sich schneidende MA-Linien, aber mit höherer Qualität. Kauf und Verkaufssignale erscheinen, wenn sich die Linien kreuzen.

Fractal dimension Fractal dimension

Dieser Indikator zeigt keine Trendrichtung an sondern er zeigt an, ob ein Markt sich in einem Trend befindet oder in einer volatilen Phase...Mehr Informationen über diesen Indikator finden Sie im Quelltext.

Chaikin Oscillator Chaikin Oscillator

Chaikin Oscillator (CHO). Basiert auf dem Buch von Eric. L. Nayman Malaya entsiklopedia treidera (Small Encyclopedia of Trader)

Zigzag2 R Zigzag2 R

Zigzag2_R_ Ist eine Variante des ZigZag Indikators mit der hinzugefügten Option zwei Extreme zu einem Belken hinzu zu zeichnen.