일반적으로 이러한 종류의 지표의 저자는 현재 추세의 지지선만 사용합니다. 그러나 디버깅하는 동안 저항선을 추가 했습니다. 그 결과 저는 정말 좋아하는 결과를 얻었습니다. 얻은 '계단'에는 두께가 있었습니다. 이 두께를 저의 다른 버전에서는 '벽돌'이라고 합니다. 이것은 포인트 단위의 스탑 사이즈를 계산하는 데 유용할 수 있습니다.

이 지표는 수백만 가지의 적용 방법과 수정 방법이 있습니다. 저는 이 업로드 버전이 기본 버전이라고 생각합니다. 게다가, 일찍이 MT 3(그리고 МТ 4로 번역)에서 사용된 이 지표에는 히스토리에 지표를 다시 그리는 오류가 포함되어 있었습니다. 이 버전에는 이러한 오류가 없습니다.

알고리즘의 블록 구조와 투명성(최소한의 필요한 문서 포함)을 통해 트레이더들이 필요에 따라 쉽게 수정할 수 있도록 하였습니다.