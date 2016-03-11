CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

StrategyTester Ea - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
613
Ranking:
(3)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: dr_richard_gaines

Asesor StrategyTester Ea.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7604

Suffic369 Suffic369

Asesor suffic369.

Surefirething Surefirething

Asesor Surefirething.

Starter_v6mod. Starter_v6mod.

Asesor starter_v6mod. Usa el indicador EMAAngleZero.

Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD

Asesor Steve Cartwright Trader CCI camel MACD.