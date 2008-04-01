CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Facebook!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Experts

StrategyTester Ea - expert for MetaTrader 4

Scriptor | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
8851
Rating:
(3)
Published:
Updated:
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Author: dr_richard_gaines

Adviser StrategyTester Ea.


Starter_v6mod. Starter_v6mod.

Adviser Starter v6mod. Uses indicator EMA Angle Zero.

UniversalMACrossEA UniversalMACrossEA

Adviser Universal MA Cross EA.

Suffic369 Suffic369

Adviser suffic369.

Surefirething Surefirething

Adviser Surefirething.