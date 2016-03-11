CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

NRTR Rosh v2 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1134
Ranking:
(2)
Publicado:
Actualizado:
NRTR_Rosh_v2.mq4 (9.14 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Rosh

Indicador que muestra puntos de vuelta probable.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7571

MACD MACD

Indicador MACD.

JMA RSX JMA RSX

Otra versión del indicador de JMA.

PFE2 PFE2

Indicador pfe2.

SMA-Crossover_Signal SMA-Crossover_Signal

Indicador de SMA Crossover Signal.