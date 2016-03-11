CodeBaseSecciones
J_TPO_OSC - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1144
Ranking:
(3)
Publicado:
J_TPO_OSC.mq4 (5.88 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Matt

Una versión más del indicador TPO de J.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7568

