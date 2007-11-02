CodeBaseРазделы
Индикаторы

J_TPO_OSC - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3665
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Matt

Еще одна версия осциллятора J TPO.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7568

