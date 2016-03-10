Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MTF Candles. - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1114
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Eli Hayun.
Indicador de Velas MTF.
Indicador de Velas MTF.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7505
4_Trendlines_v3
Indicador 4 Trendlines v3..Urovny
El indicador niveles de trazo.
ADX_Cross_Hull_Style
Indicador ADX Cross Hull Style.Gimmebar
Indicador Gimmebar.