Indicadores

MTF Candles. - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1114
Ranking:
(8)
Publicado:
_MTF_Candles.mq4 (2.64 KB) ver
Autor: Eli Hayun.

Indicador de Velas MTF.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7505

