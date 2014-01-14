El indicador técnico Variable Index Dynamic Average (VIDYA - Índice Variable de Media Dinámica) fue desarrollado por Tushar Chande.

Es un método original de cálculo de la Media Móvil Exponencial (EMA) mediante el cambio dinámico del periodo de promedio. El periodo de promedio depende de la volatilidad del mercado, para medir la volatilidad se ha escogido Chande Momentum Oscillator (CMO - Oscilador del Momento de Chande ).



Este oscilador mide la relación entre la suma de los incrementos positivos y suma de incrementos negativos durante un cierto periodo (periodo CMO). El valor de CMO se utiliza como coeficiente del factor de suavizado de la EMA. Así VIDYA debe ajustar los parámetros: periodo de CMO y periodo de EMA.



Aplicación

Normalmente no se utiliza VIDYA en si mismo en los sistemas de trading, sino sus límites superior e inferior (banda superior y banda inferior), colocados a N% por encima y por debajo de VIDYA. La interpretación del indicador para la recepción de señales de trading de esta manera se realiza de forma similar al caso de las Bandas de Bollinger ®.





Indicador Índice Variable de Media Dinámica

Cálculo:



La Media Móvil Exponencial estándar se calcula según la siguiente fórmula:

EMA(i) = Precio(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)



donde:



F = 2/(Period_EMA+1) - Factor de suavizado;

Period_EMA - EMA periodo de promedio;

Precio(i) - precio actual;

EMA(i-1) - valor anterior de EMA.

El valor del índice variable de media dinámica se calcula de manera análoga usando CMO:

VIDYA(i) = Precio(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))



donde:



ABS(CMO(i)) - valor absoluto actual de Chande Momentum Oscillator;

VIDYA(i-1) - valor anterior de VIDYA.

El valor del CMO se calcula según la siguiente fórmula:

CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))



donde: