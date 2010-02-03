Технический индикатор Скользящая Средняя с Динамическим Периодом Усреднения (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) был разработан Тушаром Чендом (Tushar Chande) и представляет собой оригинальную методику расчета экспоненциальной скользящей средней (EMA) с динамически меняющимся периодом усреднения.



Период усреднения зависит от волатильности рынка, в качестве меры волатильности был выбран осциллятор Chande Momentum Oscillator (CMO).



Данный осциллятор измеряет отношение между суммой положительных приращений и суммой отрицательных приращений за определенный период (период CMO). Значение CMO используется в качестве коэффициента к сглаживающему фактору EMA. Таким образом, индикатор VIDYA имеет два параметра настройки: период осциллятора CMO и период сглаживания экспоненциальной скользящей средней (период EMA).



Применение



Обычно в торговых системах применяют не сам индикатор VIDYA, а верхние и нижние границы (Upper band & Lower band), отстоящие на N% выше и ниже от VIDYA. Интерпретация индикатора для получения торговых сигналов в таком виде производится так же как и для индикатора Bollinger Bands ®.





Индикатор Variable Index Dynamic Average



Расчет:



Стандартная экспоненциальная скользящая средняя рассчитывается по формуле:

EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)



F = 2/(Period_EMA+1) - фактор сглаживания;

Period_EMA - период усреднения EMA;

Price(i) - текущая цена;

EMA(i-1) - предыдущее значение EMA.

где:

Значение Variable Index Dynamic Average вычисляется аналогично с использованием CMO:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))



ABS(CMO(i)) - абсолютное текущее значение Chande Momentum Oscillator;

VIDYA(i-1) - предыдущее значение VIDYA.

CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))



UpSum(i) - текущая сумма положительных приращений цены за период;

DnSum(i) - текущая сумма отрицательных приращений цены за период.



где:Значение CMO вычисляется по формуле:где: