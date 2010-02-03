Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6807
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Технический индикатор Скользящая Средняя с Динамическим Периодом Усреднения (Variable Index Dynamic Average, VIDYA) был разработан
Тушаром Чендом (Tushar Chande) и представляет собой оригинальную методику расчета экспоненциальной скользящей средней (EMA) с динамически меняющимся периодом усреднения.
Период усреднения зависит от волатильности рынка, в качестве меры волатильности был выбран осциллятор
Chande Momentum Oscillator (CMO).
Данный осциллятор измеряет отношение между суммой положительных приращений и суммой отрицательных приращений за определенный период (период CMO). Значение CMO используется в качестве коэффициента к сглаживающему фактору EMA. Таким образом, индикатор VIDYA имеет два параметра настройки: период осциллятора CMO и период сглаживания экспоненциальной скользящей средней (период EMA).
Применение
Обычно в торговых системах применяют не сам индикатор VIDYA, а верхние и нижние границы (Upper band & Lower band), отстоящие на N% выше и ниже от VIDYA. Интерпретация индикатора для получения торговых сигналов в таком виде производится так же как и для индикатора Bollinger Bands ®.
Индикатор Variable Index Dynamic Average
Расчет:
Стандартная экспоненциальная скользящая средняя рассчитывается по формуле:
- F = 2/(Period_EMA+1) - фактор сглаживания;
- Period_EMA - период усреднения EMA;
- Price(i) - текущая цена;
- EMA(i-1) - предыдущее значение EMA.
Значение Variable Index Dynamic Average вычисляется аналогично с использованием CMO:
- ABS(CMO(i)) - абсолютное текущее значение Chande Momentum Oscillator;
- VIDYA(i-1) - предыдущее значение VIDYA.
- UpSum(i) - текущая сумма положительных приращений цены за период;
- DnSum(i) - текущая сумма отрицательных приращений цены за период.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/75
Индикатор TEMA может быть использован вместо традиционных скользящих средних для сглаживания ценовых данных и значений других индикаторов.Triple Exponential Average (TRIX)
Это один из осцилляторов состояния перекупленности и перепроданности. Он может применяться также и как индикатор моментума. Тройное сглаживание служит для устранения циклических составляющих в движении цены с периодом меньше, чем период индикатора TRIX.
Библиотека MovingAverages содержит функции для вычисления различных скользящих средних.LoongClock
Очень простой пример часов.