Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - MetaTrader 5のためのインディケータ
Variable Index Dynamic Average (VIDYA)は、Tushar Chande氏によって開発されました。
これは、動的に平均期間を変更して指数移動平均 (EMA)を計算する、基本的な方法です。平均期間は相場のボラティリティに依存しています。;ボラティリティを測るにはChande Momentum Oscillator (CMO)を使います。
このオシレーターは、特定の期間 (CMO 期間)における、正の増加の合計と負の増加の合計の比率を測ります。CMO の値は、スムージング要素であるEMAの比率として使います。そのため、VIDYAはパラメーターを設定する必要があります。: CMOの期間とEMAの期間
アプリケーション
一般的に、VIDYA自体はトレードには使われません。しかし、N%の幅をとるVIDYAの上下バンドはその限りではありません。このインジケーターのシグナルとしての解釈は、ボリンジャーバンド ®と似ています。
Variable Index Dynamic Average Indicator
計算:
一般的な指数移動平均は下記の公式で計算されます。:
ただし:
- F = 2/(Period_EMA+1) - スムージング要素;
- Period_EMA - EMA平均化期間;
- Price(i) - 現在の価格;
- EMA(i-1) - ひとつ前のEMAの値
Variable Index Dynamic Averageの値は、CMOの方法と類似しています。:
ただし:
- ABS(CMO(i)) - Chande Momentum Oscillatorの絶対値;
- VIDYA(i-1) - ひとつ前のVIDYAの値
CMOの値は、下記の公式で求まります。:
ただし:
- UpSum(i) - 現在の正の増加の合計;
- DnSum(i) - 現在の負の増加の合計
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/75
