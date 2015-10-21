Variable Index Dynamic Average (VIDYA)は、Tushar Chande氏によって開発されました。

これは、動的に平均期間を変更して指数移動平均 (EMA)を計算する、基本的な方法です。平均期間は相場のボラティリティに依存しています。;ボラティリティを測るにはChande Momentum Oscillator (CMO)を使います。



このオシレーターは、特定の期間 (CMO 期間)における、正の増加の合計と負の増加の合計の比率を測ります。CMO の値は、スムージング要素であるEMAの比率として使います。そのため、VIDYAはパラメーターを設定する必要があります。: CMOの期間とEMAの期間



アプリケーション

一般的に、VIDYA自体はトレードには使われません。しかし、N%の幅をとるVIDYAの上下バンドはその限りではありません。このインジケーターのシグナルとしての解釈は、ボリンジャーバンド ®と似ています。





Variable Index Dynamic Average Indicator

計算:



一般的な指数移動平均は下記の公式で計算されます。:

EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)



ただし:



F = 2/(Period_EMA+1) - スムージング要素;

Period_EMA - EMA平均化期間;

Price(i) - 現在の価格;

EMA(i-1) - ひとつ前のEMAの値

Variable Index Dynamic Averageの値は、CMOの方法と類似しています。:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))



ただし:



ABS(CMO(i)) - Chande Momentum Oscillatorの絶対値;

VIDYA(i-1) - ひとつ前のVIDYAの値

CMOの値は、下記の公式で求まります。:

CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))



ただし: