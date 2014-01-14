El indicador técnico Triple Media Móvil Exponencial (TEMA) fue desarrollado por Patrick Mulloy y publicado en la revista "Análisis técnico de Acciones y Materias Primas".



El principio de su cálculo es similar a Doble Media Móvil Exponencial (DEMA). El nombre "Triple Media Móvil Exponencial" no refleja demasiado correctamente su algoritmo. Se trata de una mezcla única de la media exponencial suavizada simple, doble y triple que proporciona el retraso más pequeño de cada una de ellas por separado.

TEMA se puede utilizar en lugar de medias móviles tradicionales. Se puede utilizar para suavizar los datos de precios, así como para suavizar otros indicadores.

Indicador Triple Media Móvil Exponencial



Cálculo:



Primero se calcula DEMA, a continuación se calcula el error de desviación del precio de DEMA:

err(i) = Precio(i) - DEMA(Precio, N, i)



donde:



err(i) - error de DEMA actual;

Precio(i) - precio actual;

DEMA(Precio, N, i) - valor actual DEMA de la serie de precios con periodo N.

A continuación, agregue el valor de la media exponencial del error y obtendrá TEMA:

TEMA(i) = DEMA(Precio, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Precio, N, i) + EMA(Precio - DEMA(Precio, N, i), N, i) =

= DEMA(Precio, N, i) + EMA(Precio,N,i) - EMA(DEMA(Precio, N, i), N, i) = 3 * EMA(Precio, N, i) - 3 * EMA2(Precio, N, i) - EMA3(Precio, N, i)



donde:

