Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Triple Media Móvil Exponencial (TEMA) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 3896
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador técnico Triple Media Móvil Exponencial (TEMA) fue desarrollado por Patrick Mulloy y publicado en la revista "Análisis técnico de Acciones y Materias Primas".
El principio de su cálculo es similar a Doble Media Móvil Exponencial (DEMA). El nombre "Triple Media Móvil Exponencial" no refleja demasiado correctamente su algoritmo. Se trata de una mezcla única de la media exponencial suavizada simple, doble y triple que proporciona el retraso más pequeño de cada una de ellas por separado.
TEMA se puede utilizar en lugar de medias móviles tradicionales. Se puede utilizar para suavizar los datos de precios, así como para suavizar otros indicadores.
Indicador Triple Media Móvil Exponencial
Cálculo:
Primero se calcula DEMA, a continuación se calcula el error de desviación del precio de DEMA:
donde:
- err(i) - error de DEMA actual;
- Precio(i) - precio actual;
- DEMA(Precio, N, i) - valor actual DEMA de la serie de precios con periodo N.
A continuación, agregue el valor de la media exponencial del error y obtendrá TEMA:
= DEMA(Precio, N, i) + EMA(Precio,N,i) - EMA(DEMA(Precio, N, i), N, i) = 3 * EMA(Precio, N, i) - 3 * EMA2(Precio, N, i) - EMA3(Precio, N, i)
donde:
- EMA(err, N, i) - valor actual de la media exponencial de err;
- EMA2(Precio, N, i) - valor actual de la doble suavización consecutiva de los precios.
- EMA3(Precio, N, i) - valor actual de la triple suavización consecutiva de los precios.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/74
Se utiliza para suavizar las series de precios y se aplica directamente sobre una tabla de precios de un valor financiero.Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)-Media Móvil Adaptativa Fractal
La ventaja de FRAMA (Media Móvil Adaptativa Fractal) consiste en la posibilidad de seguir fuertes movimientos de tendencia y también poder desacelerar lo suficiente en los momentos de consolidación de precios.
Este oscilador mide la relación entre la suma de los incrementos positivos y suma de incrementos negativos durante un cierto periodo.Triple Exponential Average (TRIX - Media Triple Exponencial)
Es un oscilador de las condiciones del mercado de sobrecompra/sobreventa. También se puede utilizar como el Indicador de Momento. Se usa un suavizado triple para eliminar los componentes cíclicos en los movimientos del precio en un período inferior al período del TRIX.