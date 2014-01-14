El indicador técnico Doble Media Móvil Exponencial (DEMA) fue desarrollado por Patrick Mulloy y publicado en febrero de 1994 en la revista "Análisis técnico de Acciones y Materias Primas".



Se utiliza para suavizar las series de precios y se aplica directamente sobre una tabla de precios de un valor financiero. Además, puede ser utilizado para suavizar los valores de otros indicadores.

La ventaja de este indicador es que elimina las señales falsas en movimientos de precio en dientes de sierra y permite salvar la posición en una tendencia fuerte.

Indicador Doble Media Móvil Exponencial



Cálculo:



Este indicador se basa en la Media Móvil Exponencial (EMA). Vamos a ver el error de desviación del precio del valor EMA:

err(i) = Precio(i) - EMA(Precio, N, i)



donde:



err (i) - Error EMA actual;

Precio(i) - precio actual;

EMA(Precio, N, i) - valor EMA actual de la serie de precios con periodo N.

Vamos a añadir el valor de la media móvil exponencial del error a el valor de la media móvil exponencial del precio y obtendremos DEMA:

DEMA(i) = EMA(Precio, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Precio, N, i) + EMA(Precio - EMA(Precio, N, i), N, i) =

= 2 * EMA(Precio, N, i) - EMA(EMA(Precio, N, i), N, i) = 2 * EMA(Precio, N, i) - EMA2(Precio, N, i)



donde:

