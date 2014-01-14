CodeBaseSecciones
Doble Media Móvil Exponencial (DEMA) - indicador para MetaTrader 5

dema.mq5 (3.01 KB)
El indicador técnico Doble Media Móvil Exponencial (DEMA) fue desarrollado por Patrick Mulloy y publicado en febrero de 1994 en la revista "Análisis técnico de Acciones y Materias Primas".

Se utiliza para suavizar las series de precios y se aplica directamente sobre una tabla de precios de un valor financiero. Además, puede ser utilizado para suavizar los valores de otros indicadores.

La ventaja de este indicador es que elimina las señales falsas en movimientos de precio en dientes de sierra y permite salvar la posición en una tendencia fuerte.

Indicador Doble Media Móvil Exponencial

Cálculo:

Este indicador se basa en la Media Móvil Exponencial (EMA). Vamos a ver el error de desviación del precio del valor EMA:

err(i) = Precio(i) - EMA(Precio, N, i)

donde:

  • err (i) - Error EMA actual;
  • Precio(i) - precio actual;
  • EMA(Precio, N, i) - valor EMA actual de la serie de precios con periodo N.

Vamos a añadir el valor de la media móvil exponencial del error a el valor de la media móvil exponencial del precio y obtendremos DEMA:

DEMA(i) = EMA(Precio, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Precio, N, i) + EMA(Precio - EMA(Precio, N, i), N, i) =
= 2 * EMA(Precio, N, i) - EMA(EMA(Precio, N, i), N, i) = 2 * EMA(Precio, N, i) - EMA2(Precio, N, i)

donde:

  • EMA(err, N, i) - valor actual de la media móvil exponencial de err;
  • EMA2(Precio, N, i) - valor actual de la doble suavización consecutiva de los precios.

Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)-Media Móvil Adaptativa Fractal Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)-Media Móvil Adaptativa Fractal

La ventaja de FRAMA (Media Móvil Adaptativa Fractal) consiste en la posibilidad de seguir fuertes movimientos de tendencia y también poder desacelerar lo suficiente en los momentos de consolidación de precios.

ObjChartSample ObjChartSample

El script ilustra el control de las propiedades del gráfico utilizando las clases de la librería estándar (CChart).

Triple Media Móvil Exponencial (TEMA) Triple Media Móvil Exponencial (TEMA)

TEMA se puede utilizar en lugar de medias móviles tradicionales. Se puede utilizar para suavizar los datos de precios, así como para suavizar otros indicadores.

Variable Index Dynamic Average (VIDYA - Índice Variable de Media Dinámica) Variable Index Dynamic Average (VIDYA - Índice Variable de Media Dinámica)

Este oscilador mide la relación entre la suma de los incrementos positivos y suma de incrementos negativos durante un cierto periodo.