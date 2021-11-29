Variable Index Dynamic Average (VIDYA) 기술적 지표는 Tushar Chande가 개발하였습니다.

지표는 원래 평균 기간을 동적으로 변경하여 지수 이동 평균 (EMA)을 구하는 게산 방법 입니다. 평균화 기간은 시장 변동성에 따라 다릅니다. 변동성의 측정을 위해 샹드 모멘텀 오실레이터 (CMO)가 사용되었습니다.



이 오실레이터는 특정 기간 동안(CMO period) 양의 증가의 합과 음의 증가의 합 사이의 비율을 측정합니다. . CMO 값은 평활 계수 EMA에 대한 비율로 사용됩니다. 따라서 VIDYA는 매개변수를 설정해야 합니다: CMO 기간과 EMA 기간.



적용

일반적으로 VIDYA 자체는 거래 시스템에서 사용되지 않지만 VIDYA의 위와 아래에 있는 N%만큼 위쪽 및 아래쪽 경계(상한 밴드 및 아래쪽 밴드)가 사용됩니다. 이러한 형식으로 거래 신호를 수신하기 위한 지표의 해석은 볼린저 밴드 ®와 유사하게 수행됩니다.





Variable Index Dynamic Average 지표

계산:



일반적인 지수 이동 평균은 아래의 공식에 따라 계산됩니다:

EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)



설명:



F = 2/(Period_EMA+1) - 평활 요소;

Period_EMA - EMA 평균 기간;

Price(i) - 현재 가;

EMA(i-1) - 이전 EMA 값.

Variable Index Dynamic Average 값은 CMO와 같은 방식으로 계산됩니다:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))



설명:



ABS(CMO(i)) - 현재 절대값 Chande Momentum Oscillator;

VIDYA(i-1) - VIDYA의 이전 값.

CMO 값은 아래 공식에 따라 계산됩니다:

CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))



설명: