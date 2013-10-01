弹性指数动态平均 (VIDYA)技术指标由Tushar Chande开发。

这是一个用动态变化的均线周期计算指数移动均线 (EMA) 的原始方法。均线周期取决于市场波动；Chande Momentum Oscillator (CMO) 被选择为市场波动测量工具。



该振荡器测量一段时间内（CMO周期）正增量的和以及负增量的和的比率。 (CMO period). CMO值被用作平滑因子EMA的比率。因此，VIDYA必需设置参数：CMO周期和EMA周期。



应用

通常交易系统中不使用VIDYA本身，而是使用其上下方N%处的上下沿（上带和下带）。以这种方式接受交易信号的指标的解读类似布林线 ®指标。





弹性指数动态平均指标

计算公式：



标准指数移动均线是根据下面的公式进行计算的：

EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)



其中：



F = 2/(Period_EMA+1) - 平滑因子；

Period_EMA - EMA均线周期；

Price(i) - 当前价格；

EMA(i-1) - EMA先前值。

弹性指数动态平均值的计算方法和采用CMO的方式类似：

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))



其中：



ABS(CMO(i)) - Chande Momentum Oscillator当前值的绝对值；

VIDYA(i-1) - VIDYA的先前值。

根据下面的公式计算CMO的值：

CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))



其中：