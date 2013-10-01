请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
弹性指数动态平均 (VIDYA) - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 4625
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
弹性指数动态平均 (VIDYA)技术指标由Tushar Chande开发。
这是一个用动态变化的均线周期计算指数移动均线 (EMA) 的原始方法。均线周期取决于市场波动；Chande Momentum Oscillator (CMO) 被选择为市场波动测量工具。
该振荡器测量一段时间内（CMO周期）正增量的和以及负增量的和的比率。 (CMO period). CMO值被用作平滑因子EMA的比率。因此，VIDYA必需设置参数：CMO周期和EMA周期。
应用
通常交易系统中不使用VIDYA本身，而是使用其上下方N%处的上下沿（上带和下带）。以这种方式接受交易信号的指标的解读类似布林线 ®指标。
弹性指数动态平均指标
计算公式：
标准指数移动均线是根据下面的公式进行计算的：
EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)
其中：
- F = 2/(Period_EMA+1) - 平滑因子；
- Period_EMA - EMA均线周期；
- Price(i) - 当前价格；
- EMA(i-1) - EMA先前值。
弹性指数动态平均值的计算方法和采用CMO的方式类似：
VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))
其中：
- ABS(CMO(i)) - Chande Momentum Oscillator当前值的绝对值；
- VIDYA(i-1) - VIDYA的先前值。
根据下面的公式计算CMO的值：
CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))
其中：
- UpSum(i) - 一段周期内正价格增量的当前和；
- DnSum(i) - 一段周期内负价格增量的当前和。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/75
三重指数移动平均线(TEMA)
TEMA可以用来替代传统移动平均线。它也可以用来平滑价格数据，以及平滑其他指标。Double Exponential Moving Average (DEMA)
它被用于平滑价格序列并且被直接应用在金融资产的价格图表上。
三重指数平均 (TRIX)
它是关于超买超卖市场条件的振荡器指标。它也可以被用作动力指标。三重平滑用于除去价格运动周期小于TRIX周期的环状组件.MovingAverages
MovingAverages库包含计算不同类型的移动平均线的函数。