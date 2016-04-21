Der technische Indikator Variable Index Dynamic Average (VIDYA) wurde von Tushar Chande entwickelt.

Es ist eine originelle Methode der Berechnung des Exponential Moving Average (EMA) mit einer sich dynamisch ändernden Periode der Glättung. Die Periode für die Glättung hängt von der Volatilität des Marktes ab; als Maß wurde der Chande Momentum Oscillator (CMO) ausgewählt.



Dieser Oszillator misst das Verhältnis aus der Summe der positiven Zuwächse und der Summe der negativen Zuwächse über eine bestimmte Periode (CMO Periode). Der CMO Wert wird als Quotient des EMA benutzt. Somit hat VIDYA zwei Eingabeparameter: Die Periode des CMO und die Periode des EMA.



Anwendung

Üblicherweise wird der VIDYA nicht selbst in Handelssystemen verwendet, sonder seine obere und untere Grenze (Oberes Band & Unteres Band), die N% über und unter dem VIDYA verlaufen. Die Interpretation des Indikators für die Generierung von Handelssignalen erfolgt wie bei den Bollinger Bands ® .

Abbildung:







Variable Index Dynamic Average Indikator

Berechnung:



Der Standard Exponential Moving Average wird nach folgender Formel berechnet:

EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)



wobei:



F = 2/(Period_EMA+1) - Glättungsfaktor

Period_EMA - EMA Glättungsperiode

Price(i) - aktueller Kurs

EMA(i-1) - vorheriger Wert des EMA.

Der Wert des Variable Index Dynamic Average wird analog unter Benutzung des CMO berechnet:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))



wobei:



ABS(CMO(i)) - absoluter aktueller Wert des Chande Momentum Oscillator

VIDYA(i-1) - vorheriger Wert des VIDYA.

Der Wert des CMO wird nach folgender Formel berechnet:

CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))



wobei: