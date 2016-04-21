und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - Indikator für den MetaTrader 5
4664
Der technische Indikator Variable Index Dynamic Average (VIDYA) wurde von Tushar Chande entwickelt.
Es ist eine originelle Methode der Berechnung des Exponential Moving Average (EMA) mit einer sich dynamisch ändernden Periode der Glättung. Die Periode für die Glättung hängt von der Volatilität des Marktes ab; als Maß wurde der Chande Momentum Oscillator (CMO) ausgewählt.
Dieser Oszillator misst das Verhältnis aus der Summe der positiven Zuwächse und der Summe der negativen Zuwächse über eine bestimmte Periode (CMO Periode). Der CMO Wert wird als Quotient des EMA benutzt. Somit hat VIDYA zwei Eingabeparameter: Die Periode des CMO und die Periode des EMA.
Anwendung
Üblicherweise wird der VIDYA nicht selbst in Handelssystemen verwendet, sonder seine obere und untere Grenze (Oberes Band & Unteres Band), die N% über und unter dem VIDYA verlaufen. Die Interpretation des Indikators für die Generierung von Handelssignalen erfolgt wie bei den Bollinger Bands ® .
Abbildung:
Variable Index Dynamic Average Indikator
Berechnung:
Der Standard Exponential Moving Average wird nach folgender Formel berechnet:
wobei:
- F = 2/(Period_EMA+1) - Glättungsfaktor
- Period_EMA - EMA Glättungsperiode
- Price(i) - aktueller Kurs
- EMA(i-1) - vorheriger Wert des EMA.
Der Wert des Variable Index Dynamic Average wird analog unter Benutzung des CMO berechnet:
wobei:
- ABS(CMO(i)) - absoluter aktueller Wert des Chande Momentum Oscillator
- VIDYA(i-1) - vorheriger Wert des VIDYA.
Der Wert des CMO wird nach folgender Formel berechnet:
wobei:
- UpSum(i) - aktuelle Summe der positiven Kurszuwächse für die Periode
- DnSum(i) - aktuelle Summe der negativen Kurszuwächse für die Periode
