O indicador técnico Variable Index Dynamic Average (VIDYA) foi desenvolvido por Tushar Chande.

É um método original de cálculo de Exponential Moving Average (EMA) com um período de mudança dinâmica do cálculo da média. O período da média depende da volatilidade do mercado; como medida de volatilidade escolhida, tem-se Chande Momentum Oscillator (CMO).



Este oscilador mede a relação entre a soma dos incrementos positivos e a soma de incrementos negativos por um determinado período (período CMO). O valor CMO é usado como fator de suavização da EMA. Assim, VIDYA possui esses parâmetros de configuração: período de CMO e período de EMA.



Utilização

Normalmente, VIDYA não é em si usada em sistemas de negociação, mas suas bordas superior e inferior (banda superior e banda inferior), que são N% acima e abaixo de VIDYA. A interpretação do indicador em receber sinais de negociação nesta forma é semelhante ao Bollinger Bands ®.





Indicador Variable Index Dynamic Average

Cálculo:



A Exponential Moving Average padrão é calculada de acordo com a fórmula abaixo:

EMA(i) = Price(i) * F + EMA(i-1)*(1-F)



onde:



F = 2/(Period_EMA+1) - fator de suavização;

Period_EMA - período de referência de EMA;

Price(i) - preço atual;

EMA(i-1) - valor anterior de EMA.

O valor de Variable Index Dynamic Average é calculado de forma análoga, usando CMO:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 - F* ABS(CMO(i)))



onde:



ABS(CMO(i)) - valor absoluto atual de Chande Momentum Oscillator;

VIDYA(i-1) - valor anterior de VIDYA.

O valor de CMO é calculado de acordo com a fórmula abaixo:

CMO(i) = (UpSum(i) - DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))



onde: