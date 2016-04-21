Der technische Indikator Triple Exponential Moving Average (TEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt und im Magazin "Technical Analysis of Stocks & Commodities" veröffentlicht.



Das Prinzip seiner Berechnung gleicht dem Double Exponential Moving Average (DEMA). Der Name "Triple Exponential Moving Average" spiegelt seinen Algorithmus nicht sehr treffend. Es handelt sich um einen besonderen Mix des einfachen, doppelten und dreifachen exponentiell geglätteten Durchschnitts der einen geringeren Nachlauf(Verzögerung) gegen den Kurs aufweist als ein einzelner der drei.

TEMA kann anstelle der traditionellen Gleitenden Durchschnitte (MAs) verwendet werden. Er kann verwendet werden um Kursdaten oder andere Indikatoren zu glätten.

Abbildung:



Triple Exponential Moving Average Indikator



Berechnung:



Zuerst wird der DEMA berechnet, dann wird der Fehler der Kursabweichung vom DEMA berechnet:

err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)



wobei:



err(i) - aktueller DEMA-Fehler

Price(i) - aktueller Kurs

DEMA(Price, N, i) - aktueller DEMA Wert für eine Kursreihe mit Periode N.

Dann wird der EMA des Fehlers addiert um den TEMA zu erhalten:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - EMA(Price, N, i), N, i) =

= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)



wobei:

