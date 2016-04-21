und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Triple Exponential Moving Average (TEMA) - Indikator für den MetaTrader 5
- 3350
Der technische Indikator Triple Exponential Moving Average (TEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt und im Magazin "Technical Analysis of Stocks & Commodities" veröffentlicht.
Das Prinzip seiner Berechnung gleicht dem Double Exponential Moving Average (DEMA). Der Name "Triple Exponential Moving Average" spiegelt seinen Algorithmus nicht sehr treffend. Es handelt sich um einen besonderen Mix des einfachen, doppelten und dreifachen exponentiell geglätteten Durchschnitts der einen geringeren Nachlauf(Verzögerung) gegen den Kurs aufweist als ein einzelner der drei.
TEMA kann anstelle der traditionellen Gleitenden Durchschnitte (MAs) verwendet werden. Er kann verwendet werden um Kursdaten oder andere Indikatoren zu glätten.
Abbildung:
Triple Exponential Moving Average Indikator
Berechnung:
Zuerst wird der DEMA berechnet, dann wird der Fehler der Kursabweichung vom DEMA berechnet:
wobei:
- err(i) - aktueller DEMA-Fehler
- Price(i) - aktueller Kurs
- DEMA(Price, N, i) - aktueller DEMA Wert für eine Kursreihe mit Periode N.
Dann wird der EMA des Fehlers addiert um den TEMA zu erhalten:
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price - DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) - 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)
wobei:
- EMA(err, N, i) - aktueller EMA-Wert des Fehles err
- EMA2(Price, N, i) - aktueller Wert der doppelten EMA-Glättung (EMA des EMA)
- EMA3(Price, N, i) - aktueller Wert der dreifachen EMA-Glättung.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/74
